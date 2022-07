Mafia: Vento 2; tutta 'filiera' droga controllata dal clan

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Nell'operazione Vento 2, che oggi a Palermo ha fatto scattare 12 arresti nei confronti di presunti esponenti del mandamento di Porta Nuova, i carabinieri contestano agli indagati l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti gestita "in tutta la sua filiera". Dalle fasi di approvvigionamento all'ingrosso allo spaccio al minuto sul territorio gestito dai vertici della struttura criminale per alimentare le casse mafiose. L'associazione avrebbe assunto la gestione diretta di sei piazze di spaccio, localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa (via Cipressi, piazza Ingastone e via Regina Bianca), con a capo uomini ritenuti affiliati a cosa nostra; coltivazione e spaccio di stupefacenti; violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. (ANSA).