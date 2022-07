Droga: 5 kg marijuana tra alberi ulivo, arrestate due donne

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Quasi 5 Kg di marijuana nascosti in un contenitore tra gli alberi di ulivo sono stati scoperti dai carabinieri in un terreno agricolo di una zona impervia di Messina: due donne di 26 e 28 anni sono state arrestate in flagranza mentre stavano imbustando la marijuana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Si trovano ai domiciliari. (ANSA).