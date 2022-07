Ambiente: visite guidate tra sentieri Parco di Pantelleria

(ANSA) - PANTELLERIA, 14 LUG - Il Parco nazionale Isola di Pantelleria ha promosso l'iniziativa "Parco in Cammino", volta a valorizzare i sentieri e le proposte escursionistiche delle guide ufficiali. "Fra cielo, mare, terra, aria, geologia e siti vulcanici, storia ed enogastronomia - si legge in una nota del Parco di Pantelleria - è possibile scoprire l'isola da diversi punti di vista, esplorandola a piedi, sulle due ruote, in acqua, conoscendo in maniera approfondita la splendida fauna e flora che la popola". Dopo un avviso pubblico, sono state centinaia le proposte arrivate, per un periodo che va da maggio 2022 a marzo 2023.

L'Ente parco ha raccolto in schede, consultabili sul sito parconazionalepantelleria.it, tutte le iniziative che riguardano tematiche diverse: dal trekking all'enogastronomia, dall'agricoltura tradizionale al benessere, e ancora esperienze nel bosco, in montagna, diving, itinerari vulcanologici, attività sensoriali ecc. a fare da trait d'union sono la bellezza del patrimonio naturalistico del territorio.

"Valorizzare e mettere in rete il grande e variegato patrimonio di esperienze e conoscenze offerto dalle guide ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria - dice Sonia Anelli, direttrice del Parco - è l'obiettivo dell'iniziativa che ha preso il via quest'anno grazie ad un importante percorso di formazione e acquisizione di nuove competenze e di messa a sistema dell'offerta naturalistica e turistica legata all'area protetta. A partire dal 2021 abbiamo avviato un progetto di formazione e abilitazione delle guide ufficiali del Parco, che oggi può contare su ben 52 professionisti in grado di offrire numerose opportunità per poter esplorare al meglio zone naturali e sentieri". (ANSA).