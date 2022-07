Teatro Massimo: musica "Carmina Burana" e "Immersive Concert"

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Weekend in musica al Teatro Massimo con due nuovi appuntamenti della stagione estiva: l'inconsueta versione dei "Carmina Burana" di Carl Orff per due pianoforti e percussioni e un nuovo "Immersive Concert".

Sabato 9 luglio alle 20:30 in Sala Grande viene proposta una tra le pagine più amate della storia della musica, i Carmina Burana di Carl Orff, nell'inconsueta versione per due pianoforti e percussioni con il Coro e i percussionisti dell'Orchestra del Teatro Massimo diretti da Ciro Visco. Il cast dei solisti è composto dal soprano Maria Francesca Mazzara che il pubblico del Teatro Massimo ha avuto modo di apprezzare nell'applauditissima interpretazione di Lucia di Lammermoor nel 2021, mentre la voce del controtenore è affidata a Riccardo Angelo Strano e quella del baritono a Marcello Rosiello. Al pianoforte, i Maestri Pasquale Lo Cascio e Salvatore Punturo.

Domenica 10 luglio alle 20:00, sempre in Sala Grande, viene riproposta la formula dell' "Immersive concert", un concerto di pagine celebri del repertorio operistico italiano che offre al pubblico l'esperienza di essere immerso e circondato dal suono proveniente dall'orchestra in platea e dai palchi di primo e secondo ordine, dove è sistemato e distribuito il coro. Un format di successo, apprezzato dal pubblico straniero, e non solo che propone in programma pagine celebri del repertorio operistico italiano, da Rossini a Verdi a Bellini, titoli attraenti, conosciuti dal grande pubblico internazionale, come l'ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini o il "Coro di Zingarelle e Mattadori" da La traviata, il "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi, o la Sinfonia da Norma di Bellini. A dirigere l'Orchestra e il Coro è il Maestro Danilo Lombardini, Maestro del Coro, Ciro Visco. Repliche il 12 e 13 luglio alle 20:00. (ANSA).