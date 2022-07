Bimbo morto a Sharm: genitori al Policlinico dopo arrivo

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - I genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza a Sharm el Sheikh, probabilmente per una intossicazione alimentare, saranno trasferiti al policlinico di Palermo, secondo quanto apprende l'ANSA. Ad accoglierli alle 13.30 all'aeroporto 'Falcone Borsellino' ci sarà il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che in queste ore è in contatto costante con la Farnesina per avere tutti gli aggiornamenti. Il primo cittadino ha parlato anche con lo zio del bambino morto in circostanze ancora tutte da accertare. L'aeroambulanza, resa disponibile dalla compagnia di assicurazioni con la quale i genitori avevano stipulato una polizza prima della partenza per l'Egitto, dovrebbe partire per Palermo alle 10.30. Per domani, invece, è previsto l'arrivo nel capoluogo siciliano della salma del bambino. (ANSA).