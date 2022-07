Bimbo morto a Sharm: avvocato, famiglia chiede giustizia

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - "La famiglia desidera precisare che la notizia diffusa sulla possibile causa della morte del minore per dissenteria non è stata ancora accertata, poichè le cause del decesso non sono ancora note; anche per tale ragione, si ritiene necessario l'intervento della Magistratura italiana". Lo dice l'avvocato Gabriele Giambone che sta assistendo la famiglia del piccolo Mirabile, il bimbo di sei anni morto nei giorni scorsi a Sharm el Sheik.

"Riteniamo che sia prematuro ad oggi avanzare ipotesi affrettate sulle cause del decesso del minore" dice l'avvocato Giambrone, socio dello studio legale che assiste i familiari. "Una volta depositato l'esposto presso la Procura, attendiamo che sia la magistratura a fare luce sulla vicenda, affinchè venga fatta giustizia".

"Attendiamo pertanto ulteriori sviluppi da parte degli Organi inquirenti - conclude il legale -, anche in ordine alle eventuali disposizioni urgenti che la stessa vorrà adottare, al fine far luce sulla triste vicenda. La famiglia ringrazia tutte le Autorità pubbliche intervenute, tra cui il Sindaco di Palermo Lagalla e tutte le Autorità Consolari". (ANSA).