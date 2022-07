Turismo: A Bagheria nasce lo Sportello unico dedicato

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - Per conoscere quali eventi si svolgeranno a Bagheria (Pa), dove mangiare, dove alloggiare, come raggiungere le spiagge, come visitare l'arco Azzurro, Monte Caltalfano, le ville storiche e i musei nasce lo Sportello unico per il turismo e gli eventi che cresce con un sito web ed un'app dedicata che saranno online prossimamente. Attraverso app e sito si potrà accedere ad una serie di informazioni utili per il turista, ma anche per tutti coloro che vogliano conoscere gli appuntamenti in corso nella "Città delle ville". "Bagheria è e deve diventare una città a vocazione turistica - dice l'assessore al Turismo Provvidenza Tripoli - abbiamo ripreso le redini di un'idea progettuale di tre anni fa con l'istituzione del Sute, lo Sportello, prevista da un atto di indirizzo del sindaco Tripoli, istituzionalizzato con una delibera di giunta di alcuni giorni fa". Lo Sportello ha sede a Villa Butera dove si sta per allestire un apposito spazio che sarà dedicato a punto informativo turistico ma che è già attivo. Per contattare lo Sportello inviare una mail a turismo@comune.bagheria.pa.it o visitare l'apposita sezione dell'attuale sito web: Sportello unico turismo ed eventi a Bagheria - Città di Bagheria Intanto l'assessore al turismo Tripoli ha intenzione di coinvolgere per la promozione delle loro attività sia privati che sul territorio offrono servizi ai turisti, ma, in generale, tutti gli stakeholders che ruotano nel settore: in generale, tutti gli stakeholders che ruotano nel settore: associazioni di promozione turistica ed eventi, esercizi di ristorazione, bar, pub, le strutture turistiche, agenzie viaggi e guide turistiche.

Previsto il coinvolgimento delle associazioni turistiche, di promozione enogastronomica e anche ambientali. (ANSA).