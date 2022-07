Nuoto: in 50 attraversano Stretto dopo corso life coach

(ANSA) - MESSINA, 07 LUG - Cinquanta persone persone, non atleti, ma impiegati, manager, imprenditori, hanno attraversato a nuoto questa mattina lo Stretto di Messina. Sono partiti da Capo Peloro a Messina e sono approdati dopo un'ora circa sulle coste della Calabria. Il gruppo che ha realizzato l'impresa si è sottoposto nei mesi scorsi a un allenamento fisico, ma soprattutto mentale, durato tre mesi. L'impresa è la parte finale del percorso che i 50 hanno affrontato all'interno di un Mastermind di Daniele Di Benedetti, influencer e life coach che ha allenato queste persone a superare i propri limiti e paure.

L'obiettivo dell'attraversamento dello Stretto a nuoto non è quello di gareggiare contro gli altri, ma contro se stessi, per dimostrare che le persone possono essere molto più forti di quanto immaginano.

Durante l'attraversamento, i cinquanta hanno dimostrato di essere un team, aiutandosi l'un l'altro per il raggiungimento di un obiettivo che è sia individuale che comune.

Di Benedetti non è nuovo a queste sfide estreme. In passato ha condotto alcuni suoi fedelissimi in altre imprese che sembravano impossibili, come scalare i circa 4mila metri del Monte Rosa e del Gran Paradiso. (ANSA).