Musica e design. Giovani e star al Festival di Villa Pennisi

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Beatrice Rana, Il duo Baldo, Leonardo Pierdomenico, il Sestetto Stradivari, Andrea Obiso, Avos Project: sono i nomi di spicco in cartellone quest' anno al Festival di Villa Pennisi In Musica, che ad Acireale accosta alla musica da camera i temi del design, dell' architettura e della ecosostenibilità. Dal 1 al 13 agosto la città siciliana sarà invasa da centinaia di giovani artisti impegnati nelle masterclass e stelle italiane e straniere in concerto. Il compositore Alessio Pianelli presenterà in prima assoluta un suo nuovo lavoro. La quattordicesima edizione del festival, con la direzione artistica di David Romano, per due settimane trasformerà Acireale in ''cantiere musicale'' con il pacchetto di eventi, tutti alle 21 ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria. La kermesse ospiterà anche la Summer School per musicisti, designer e architetti che collaboreranno con i docenti alla costruzione di ReS (Resonant String shell), un manufatto temporaneo in legno per la musica e lo spettacolo all'aperto realizzato nei giorni del festival, progetto vincitore il Peter Lord Award 2015. Villa Pennisi in Musica è nato quattordici anni fa grazie alla generosità della famiglia Pennisi che mette a disposizione gli spazi suggestivi della casa che fu del compositore Francesco Pennisi. Il programma è diviso in due parti: la prima, dal 1 al 7 agosto, con i concerti degli allievi dei corsi di perfezionamento. La seconda, nel giardino di Villa Pennisi dall'8 al 13 agosto con spettacoli ogni sera, sarà aperta dal Cello Ensemble, guidato da Alessio Pianelli e Diego Romano insieme agli studenti coinvolti nel festival. Il 9 agosto saranno in scena Beatrice Rana, tra le più acclamate pianiste della sua generazione, con un ensemble composto da David e Diego Romano, Raffaele Mallozzi e Ruggiero Sfregola, professori dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per eseguire il Quintetto per pianoforte ed archi, op.

67 di Shostakovich. Il concerto finale vedrà in scena il Sestetto Stradivari nell' esecuzione di composizioni di Brahms e Dvorak. (ANSA).