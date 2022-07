Dl Aiuti: Prestigiacomo, ok a emendamento, salva Isab Priolo

(ANSA) - PRIOLO GARGALLO, 01 LUG - "Dopo un lungo confronto con il governo, stanotte è stato approvato e inserito nel dl Aiuti un mio emendamento salva-Isab, sottoscritto da tutti i gruppi. Il testo approvato individua un percorso finalizzato a scongiurare la chiusura della raffineria di Priolo che non è più in grado approvvigionare greggio russo a seguito delle sanzioni imposte a Mosca dal Consiglio Europeo". Lo annuncia la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, vice presidente della Commissione bilancio e finanze in cui è stato approvato il provvedimento.

"Nella norma - spiega Stefania Prestigiacomo - si afferma che 'in considerazione delle eccezionali criticità inerenti le condizioni di approvvigionamento per l'Isab e dei rilevanti impatti produttivi delle aere industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera di piccole e medie imprese, è istituito presso il ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al tavolo - aggiunge la parlamentare di Fi - partecipano i ministri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica e dell'Economia e delle finanze e i rappresentanti dell'azienda'".

"Il Governo pur nella delicatezza della situazione internazionale - sottolinea Stefania Prestigiacomo - ha compreso, a valle di una lunga discussione, la drammaticità della situazione dell'Isab ed ha, assieme a noi, individuato un percorso di garanzia per il lavoro e le produzioni siracusane".

