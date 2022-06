Incendi: fiamme nel catanese, evacuate abitazioni

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Sono stati 74 gli interventi anti-incendio effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Catania oggi: 41 sono conclusi, 7 sono ancora in corso e riguardano le zone di Acireale, Catania Belpasso, Bronte, Palagonia e Grammichele dove è divampato un vasto rogo di vegetazione in contrada Canale che ha richiesto l'evacuazione precauzionale di abitazioni isolate vicine al fronte del fuoco.

Una bottiglia di GPL che si trovava tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta.

Impegnate squadre a terra del distaccamento volontari di Vizzini, in supporto alla squadra boschiva di Catania. Le fiamme hanno interessato anche le linee elettriche . Sul posto sono stati inviati 2 elicotteri forestale e un Canadair. (ANSA).