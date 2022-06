Farm cultural park compie 12 anni e raddoppia

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Farm compie 12 anni, e celebra questo compleanno accendendo ancora una volta i riflettori su tematiche quali la parità di genere, la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale, in due luoghi, Favara e Mazzarino, e una molteplicità di spazi.

I primi dieci anni di vita hanno consacrato Farm Cultural Park come uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo e una delle organizzazioni internazionali più accreditate nei progetti di ripensamento e rinascita di città moribonde. Dopo aver portato fuori Favara organi vitali di Farm come Sou, la Scuola di Architettura per bambini e Prime Minister, la Scuola di Politica per giovani donne, i due founder Florinda Saieva e Andrea Bartoli hanno deciso di far nascere altre Farm in altre città. Non cloni di Favara, ma luoghi complementari a Farm Cultural Park.

La seconda sede si trova a Mazzarino e proprio qui prende il via oggi il calendario di eventi pensati per celebrare questo dodicesimo compleanno, con la presentazione della quadriennale Radical She - Women Quadrennial of Art and Society. Sei mesi di mostre, esibizioni, installazioni, performance, laboratori, workshop, lecture e talks per parlare di gender equality, empowerment e leadership femminile attraverso l'arte e la creatività. La Quadriennale si svolgerà in Sicilia presso Farm Cultural Park, a Favara e presso la nuova sede di Mazzarino tra il 24 giugno 2022 e il 29 gennaio 2023. Il secondo appuntamento è il vernissage di Plurals - Broaden Horizon con l'obiettivo di ispirare una nuova generazione di leaders. Uno spazio pubblico con padiglioni dedicati all'architettura, il cinema, la musica, l'arte e il design, con alberi e piante e una straordinaria collezione di giornali nazionali ed internazionali, dedicati alla politica, all'economia, alla scienza e all'innovazione e ovviamente con un focus particolare su tutte le forme di espressione della creatività. (ANSA).