Salvini, candidato in Sicilia? Trovare qualcuno che unisca

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - "Il candidato governatore in Sicilia? Per quando mi riguarda sceglieranno siciliani. Non arriveranno da me, da Milano, da Roma o da altre città imposizioni calate dall'alto. Mi auguro che il centrodestra in Sicilia trovi una candidatura unitaria che metta d'accordo tutti, perché uniti si vince". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Palermo nel corso del suo incontro con il nei sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Sarà Nello Musumeci il candidato? "Non faccio nomi e cognomi. Bisogna trovare qualcuno che unisca".

Salvini ha aggiunto: "Dove il centrodestra è unito stravince dappertutto: da Palermo a Genova. Dove è diviso come a Verona, Parma o Catanzaro non vince. Quindi l'importante è trovare una candidatura che accontenti tutti". Si riparte da zero senza Musumeci per trovare il profilo giusto? "Decideranno i siciliani, io non sono siciliano quanto meno di mi pacerebbe esserlo d'adozione", conclude Salvini. (ANSA).