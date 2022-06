Ambiente: clima e trasformazione, una mostra a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 16 GIU - Si inaugura domani venerdì 17 luglio, alle ore 19, presso il complesso San Domenico di Trapani la mostra fotografica 'Ambiente, clima, futuro', a cura del gruppo 'Scatto' dell'associazione 'I colori della vita'.

L'iniziativa è inserita nell'ambito del progetto fotografico nazionale sull'ambiente organizzato dal Centro Italiano della fotografia d'autore e promosso dalla Federazione italiana associazioni fotografiche e Censis. "Il concetto di ambiente comprende un sistema complesso di relazioni tra noi e quello che ci circonda - spiega Arturo Safina, uno degli organizzatori - nel progetto nazionale Fiaf l'ambiente è inteso come l'insieme dei fenomeni che mettono in relazione la vita umana con le risorse naturali".

La mostra allestita a Trapani sarà l'occasione per riflettere su questi processi di trasformazione e racconta, per immagini, sia i luoghi che le attività dove esistono progetti e esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale. Ma anche quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e depauperamento per sostenere un sistema economico sempre più bisognoso di risorse difficilmente rinnovabili, in un ritmo di crescita inconciliabile con il mantenimento di un equilibrio naturale. Le foto realizzate sul territorio della provincia di Trapani sono di: Luciano Bianco, Massimo Billeci, Antonino Castiglione, Tonino Corso, Vito Curatolo, Giovanni Cusenza, Simona De Togni, Lorenzo Gigante, Francesco Paolo Iovino, Claudio Masaracchia Franco, Arturo Safina, Leonardo Samannà.

Visite venerdì, sabato e domenica, dalle 17 alle 20. Sino a domenica 26 giugno. (ANSA).