Mostre: al Riso di Palermo opere di Morgane Tschiember

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Ceri votivi ritorti a mano e imbevuti nel nardo, che rievocano alcuni rituali arcaici presenti in Sicilia, sono al centro dell'opera 'In contact while burned' della scultrice Morgane Tschiember, in esposizione a Palermo al museo Belmonte Riso fino al 19 giugno (da martedì a sabato dalle 9 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 13).

La mostra è frutto della collaborazione tra l'istituto francese e l'istituto Goethe, uniti nel Kultur Ensemble, un centro di ricerca e di produzione artistica creato per intercettare le tendenze di arte contemporanea, attraverso il suo Atelier Panormos, a cui oggi si è aggiunto anche il Museo Riso e che porterà in città artisti europei. L'esposizione è accompagnata dall'opera sonora 'Inevitable Helicy' composta per l'occasione dalla performer e musicista Nkisi. Dell'istallazione che ha trovato dimora negli spazi antistanti alla sala dedicata a Boltanski, maestro concettualmente vicino all'artista francese, fanno parte anche alcune catene di marmo e ceramica, due elementi storicamente presenti in Sicilia, che la Tschiember con una sua tecnica, immerge in liquidi, anch'essi legati alla cultura siciliana, come il vino, il succo di melograno, il nero di seppia, gli oli essenziali di arancia. Elementi che mescolati danno vita a nuove associazioni di colori e odori.

Le catene ed anche le corde, secondo la Tschiember rappresentano la storia del tempo e definiscono gli esseri nei loro aspetti positivi e negativi. La catena, infatti, può formare un cerchio e simboleggiare una catena di solidarietà ma quando scende ai piedi, diventa simbolo di prigionia. Le corde, evocano le imbarcazioni ormeggiate nei Porti, rappresentano ciò che le lega al territorio e ciò che divide. (ANSA).