Palermo: caos seggi; Miceli, accaduto fatto gravissimo

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - "E' accaduto un fatto gravissimo con 174 presidenti che ieri sera hanno rinunciato all'incarico.

Ho parlato con il prefetto di Palermo per chiedere un tempestivo intervento che sia risolutivo per cercare di proseguire nella normalità le operazioni di voto. Alcune sezioni sono ancora incomplete con i presidenti che non si sono insediati". Lo dice in un video il candidato sindaco dell'area progressista Franco Miceli. "Colgo l'occasione - aggiunge - per esprimere la mia solidarietà ai dipendenti comunali che stanotte hanno cercato di ottemperare all'assenza dei presidenti con un lavoro straordinario". (ANSA).