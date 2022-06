St: primo sito 61 anni fa, società in 'piazza' a Catania

(ANSA) - CATANIA, 11 GIU - Il primo edificio di quello che sarebbe diventato il sito di StMicroelectronics risale al 1961.

Sono dunque passati più di 60 anni. Ma invece di celebrarli nel 2021 e all'interno del sito, la società ha deciso di attendere condizioni maggiormente favorevoli dal punto di vista della pandemia e poi scendere in piazza a Catania. Letteralmente: l'11 giugno in piazza Università con stand e persone di St per mostrare a chi vorrà alcuni dei progetti e delle realizzazioni a cui si lavora. Un modo per far conoscere ai propri familiari, ai conoscenti, a tutti i concittadini ma soprattutto agli studenti e ai loro insegnanti alcuni esempi di cosa fa l'azienda.

St lavora in un settore fra i più high-tech al mondo, quello dei semiconduttori e della microelettronica. Ma non tutti conoscono l'elettronica, ancora meno la microelettronica che ne è alla base. E questo nonostante il dato di fatto che l'elettronica faccia parte dell'esperienza quotidiana di tutti. Una prima tappa dell'esposizione in piazza università prevede quindi una selezione di prodotti di alcuni dei clienti St a dimostrazione di quanto i chip siano al centro degli oggetti della vita di tutti i giorni, auto e moto comprese.

Altre esperienze in piazza Università saranno centrate sulle attività principali dell'azienda nei confronti delle persone, delle comunità in cui collabora, comprese scuole e università, e dell'ambiente.

Sarà inoltre possibile "esplorare" virtualmente diversi ambienti del sito di Catania di St, compresi quelli di produzione più avanzata, di ricerca e di progettazione. Per i visitatori più giovani o giovanissimi sono previste attività ad hoc. E si è scelta una fascia oraria molto ampia dalle 11 alle 23 per dar modo proprio a tutti di visitare la piazza e le installazioni St. Il sito a Catania ha 4.750 dipendenti, il 52% lavora nelle attività manifatturiere, il il 26% in Ricerca e sviluppo.

