Palermo: Vendola, in città c'è il rischio che torni la mafia

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - "Palermo nella vita di tanti italiani e nella mia è stato un luogo del dolore e della speranza, perché il bene e il male si sono combattuti a viso aperto in questa città. La mafia è stata messa fuori dal comune e dal luogo in cui si governa la città e oggi il rischio è che torni". Lo ha detto Nichi Vendola, a Villa Filippina, a Palermo assieme a Giusto Catania, assessore comunale uscente e leader della lista Sinistra comune ecologista, per sostenere il candidato sindaco dell'area progressista Franco Miceli.

"Mi lascia molto inquieto e triste l'idea che la partecipazione da protagonisti in questa campagna elettorale di Cuffaro e Del'Utri - ha aggiunto - venga percepita come un fatto di folklore locale. E' un segnale drammatico che dovrebbe chiamare in causa la coscienza civile di un Paese. Se tornano quelli che hanno saccheggiato questa città, quelli che hanno vissuto allegramente in territori 'border line' rispetto alla legalità, e a volte sono andati molti fuori - ha sottolineato - è un ritorno al passato che non fa male solo a Palermo, ma a tutta Italia". (ANSA).