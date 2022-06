Conte a Borgo Vecchio a Palermo, gente lo acclama

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - "Salutiamo il papà del reddito di cittadinanza", "chi da'il pane merita il voto". E ancora: "una statua d'oro ti devono fare, devi fare il presidente della Repubblica": così la gente del quartiere del Borgo Vecchio, nel centro di Palermo, ha accolto il leader del M5s Giuseppe Conte, che sta incontrando come aveva promesso quando era premier nella sua visita in città alcuni imprenditori che hanno denunciato il racket delle estorsioni. Una donna gli porta una bottiglietta di acqua tonica, Conte ringrazia mentre la gente lo circonda e urla il suo nome. Con Conte c'è Franco Miceli, candidato sindaco per il centrosinistra a Palermo e ci sono i dirigenti locali del Movimento: per il leader del M5s passeggiata tra i vicoli del Borgo. È la prima tappa della seconda giornata a Palermo per l'ex premier (ANSA).