Primarie:Conte,c'è confronto, troveremo soluzione in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - "Il percorso delle primarie in Sicilia che si sta compiendo è corretto: muove dai programmi, dalla definizione delle misure programmatiche che servono alla Sicilia. Dai contenuti si sta passando a definire le regole per individuare l'interprete migliore per realizzare questo piano".

Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, sulle consultazioni in Sicilia. "C'è un confronto in atto - aggiunge - e sarebbe la prima volta che Pd e M5s si confrontano e si ritrovano a condividere questo percorso di selezione dei candidati. C'è un confronto in atto, è un'esperienza inedita, lasciateci confrontare, troveremo sicuramente una soluzione".

Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo - dice Conte - si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l'incontro con l'occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura assolutamente necessaria".

"Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame - sottolinea il presidente del M5s - lo stiamo dicendo da parecchio e siamo più determinati che mai come M5s ad approvare il salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c'è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi UE lo hanno già: introdurla anche in Italia è necessario e doveroso". Ai giornalisti che gli chiedono se s'è la farà questo governo, Conte risponde: "Stiamo lavorando a tempo pieno in commissione al Senato, il progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo e vogliamo farlo subito". (ANSA).