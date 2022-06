La lancia di donna Franca Florio alla "camparìa" a Favignana

(ANSA) - FAVIGNANA, 06 GIU - Per decenni ha navigato nelle acque di Favignana: Franca Florio la utilizzava per assistere da vicino alla mattanza quando arrivava sull'isola. La lancia è un cimelio dell'epoca gloriosa dei Florio a Favignana che ora, dopo un intervento di recupero conservativo, è tornata sulla più grande delle Egadi e si potrà ammirare alla camparìa, lo spazio restaurato dall'imprenditore palermitano Fabio Tagliavia e riaperto al pubblico. La barca, lunga sette metri e 20 e costruita da un mastro d'ascia inglese a fine '800, è stata presentata al pubblico oggi e rimarrà esposta per tutta l'estate grazie all'accordo con la Ilva Saronno Holding, proprietaria del marchio Florio Marsala (i Florio diventarono nel 1830 imprenditori del Marsala e poi, 60 anni dopo, del tonno).

(ANSA).