Musica: Presentato cartellone "A Scurata" a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 03 GIU - Sarà Antonella Ruggiero, ex voce solista dei "Matia Bazar", ad aprire, con "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè, la quinta edizione della rassegna "A Scurata, Cunti e canti al calar del sole. Memorial Enrico Russo", che a Marsala ha come palcoscenico le saline ex Genna. Lo spettacolo della Ruggieri, che sarà accompagnata da "I Musicanti" di Gregorio Caimi, si terrà il prossimo 22 luglio nel "Teatro a Mare" realizzato in una delle vasche delle saline alla periferia della città. La rassegna (12 spettacoli, con teatro e musica, il 30 agosto concluderà il concerto di Mario Venuti) è ideata e organizzata dal "Movimento artistico culturale" di Marsala ed è ormai nota per aver voluto coniugare arte e bellezza dei luoghi in cui questa viene messa in scena. Gli spettacoli, infatti, si tengono in un "teatro a mare" di tufi e sale a pelo d'acqua, con sullo sfondo il mare della riserva naturale dello Stagnone e le isole Egadi. Sette giorni dopo il concerto della Ruggiero, sarà di scena l'attrice Mita Medici con "Elena o della passione amorosa", opera già interpretata in un film con Franco Nero nel 2007. Una "anteprima spettacolare" della rassegna "A Scurata" si terrà nel pomeriggio del 19 giugno nell'isola di Santa Maria, nella riserva naturale dello Stagnone, dove verrà messo in scena il "Il Solstizio d'estate, Cunti e Canti alla Scoperta della Luce, nell'isola di Santa Maria la misteriosa". (ANSA).