Sicilia: Meloni, entusiasmo attorno al governo Musumeci

(ANSA) - CATANIA, 01 GIU - "In Sicilia stiamo registrando entusiasmo intorno all'esperienza di governo di Nello Musumeci alla Regione. I dati dicono che oggi la Sicilia svetta in moltissime classifiche. Stiamo parlando della prima regione del Sud per stazione appaltante, della Regione più attenta ai disabili e che ha speso meglio i fondi europei". Lo ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni, a una manifestazione per le amministrative a Messina (ANSA).