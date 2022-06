Ponte Stretto: Meloni, Italia che pensa le cose ma non le fa

(ANSA) - MESSINA, 01 GIU - "Bisogna fare una serie di cose che consentono al turisti di avvicinarsi più facilmente e poi c'è il tema delle merci. Il Ponte sullo Stretto è un'occasione, un tema sul quale si è a lungo dibattuto, che racconta di un'Italia nella quale le cose si pensano, ma non si sanno fare".

Lo ha detto Giorgia Meloni a Messina per appoggiare la candidatura a sindaco di Maurizio Croce.

"Questa era una civiltà che costruiva in dieci giorni ponti duemila anni fa - ha aggiunto la presidente di FdI- che ancora stanno in piedi. E' incredibile come ad un certo punto non siamo stati all'altezza della nostra storia. C'è anche tema generale delle infrastrutture, noi abbiamo tante peculiarità che come dicevo sono legate al tema del turismo. Questa è una Regione dove l'amministrazione regionale ha fatto un ottimo lavoro, e oggi il tempo di permanenza medio di un turista è più alto di prima del Covid. Vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, ma oggi i turisti vogliono viaggiare in modo veloce e comodo".

(ANSA).