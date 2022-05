Cavalieri lavoro:Sicindustria,bene nomina Giuffrè e Russello

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Ci sono Carmelo Giuffré, fondatore della Irritec, storica azienda associata a Sicindustria Messina, e Giuseppe Russello, patron della Omer e presidente di Sicindustria Palermo, tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un riconoscimento all'eccellenza dell'impresa siciliana capace, nonostante le oggettive difficoltà, di ritagliarsi ruoli di primo piano in tutto il mondo grazie all'inventiva, alla caparbietà e alla dedizione dei suoi imprenditori". Così il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. "Per il nostro sistema, che ha individuato e proposto le due candidature - aggiungono Bongiorno e Albanese - è motivo di grande orgoglio poter contare su aziende che rappresentano un valore unico non soltanto per il territorio che le ospita ma per l'intera regione e per il paese". . (ANSA).