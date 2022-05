Palermo: sindaco, esprimo al ministro Speranza mia solidarietà

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Le scritte no vax rivolte a Roberto Speranza sono gravemente offensive ed esprimo al ministro la mia solidarietà. Si tratta di un atto vandalico che non rappresenta certo i valori culturali e democratici della città. Ringrazio gli operai della Reset che sono prontamente intervenuti per cancellare le scritte. Mi auguro vengano presto identificati gli autori di questo vile gesto". Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. (ANSA).