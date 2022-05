Incendio a Stromboli: evacuate alcune case e ristorante

(ANSA) - STROMBOLI, 25 MAG - Non è ancora stato domato l'incendio che da questa mattina sta devastando l'isola a Stromboli; le fiamme si stanno anzi propagando a causa del vento che soffia sull'isola. I carabinieri hanno fatto evacuare per precauzione alcune ville minacciate dal fronte del fuoco e anche il ristorante nella zona dell'Osservatorio, in collina, con all'interno il personale e una trentina di turisti che stavano cenando.

I canadair e l'elicottero che per quasi tutta la giornata hanno gettato acqua di mare lungo il costone della montagna e nei i centri abitati di Piscità, San Vincenzo e Scari, in serata sono stati costretti a rientrare alla base a causa dell'oscurità. (ANSA).