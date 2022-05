Incidenti stradali: Aifvs, 9 morti e 661 feriti al giorno

(ANSA) - MESSINA, 21 MAG - "Oggi siamo in piazza per ricordare tutte le vittime delle strada e perché l'obiettivo che abbiamo come associazione è quello di fermare la strage stradale, la cui continuità, con 9 morti e 661 feriti al giorno.

E' un problema di salute pubblica sottovalutata e richiama invece la responsabilità sia degli utenti della strada e sia delle istituzioni politiche ed amministrative". Lo afferma la presidente nazionale dell'Aifvs, associazione italiana familiari vittime della strada, Giuseppa Cassaniti, a Messina, durante una manifestazione che si è svolta in contemporanea a Roma.

"Non ci rassegniamo alla stagnazione della strage - prosegue Cassaniti - e chiediamo che la prevenzione sia priorità dello Stato e nel contempo, tenuto conto che la mission dell'Aifvs è 'fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti', concentriamo la nostra attenzione sul territorio per raggiungere nelle città di appartenenza dove esiste l'associazione come a Messina, l'obiettivo zero vittime prima possibile entro il decennio, anticipando dell'obiettivo europeo che è previsto nel 2050 attraverso buone pratiche di educazione stradale. È la sfida dell'AIfvs che richiede nel territorio coinvolgimento della società civile e sinergie tra istituzioni pubbliche e privato sociale, a cui si lega l'iniziativa nazionale della raccolta firme sui temi della prevenzione e della giustizia".

"Bisogna fermare la strage stradale con obiettivi a tappe territoriali e allo stesso tempo dare alle vittime pari dignità processuale dell'imputato", aggiunge.

"Anche Andrea Liverani, campione paralimpico di tiro a segno, Tokio 2021- prosegue Cassaniti - è con noi. Il suo forte messaggio è: 'fermare la strage stradale e tutelare i diritti delle vittime' come priorità assoluta per uno Stato civile e democratico". (ANSA).