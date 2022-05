Lirica:Aida,l'allestimento di Zeffirelli al teatro Mandanici

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Sarà l'Aida di Giuseppe Verdi, nell'allestimento di Franco Zeffirelli e con i costumi di Anna Anni, lo spettacolo che debutterà al Teatro comunale 'Placido Mandanici' di Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 21 maggio con la presenza del coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, e della Catania philharmonic orchestra.

Nel ruolo di Aida ci sarà Chrystelle Di Marco, ritenuta una delle voci drammatiche di maggiore spessore e duttilità. "Sono ritornata nella mia Patria - afferma la soprano francese - sento l'odore della Sicilia in ogni passaggio musicale essendo di origini siciliane ed emozionata tantissimo per questo debutto per me unico". Sarà la bosniaca Sanja Anastasia a incarnare la gelosia e la passionalità redentrice di Amneris, mentre il comandante Radames sarà interpretato dal tenore spagnolo Eduardo Sandoval, il basso georgiano, Sulkhan Jaiani sarà Ramphis, mentre Alessio Verna darà corpo a Amonasro. A completare il cast il re di Gaetano Triscari, la sacerdotessa di Leonora Ilieva e il messaggero di Federico Parisi. A dirigere il cast è Barthelemy Martin.

Il direttore artistico del teatro, Alberto Munafò Siragusa, ha voluto affidare a realtà locai i ruoli di figuranti. Il corpo di ballo è guidato da Sarah Lanza che ricoprirà anche il ruolo di prima ballerina nelle coreografie realizzate da Luc Bouy.

(ANSA).