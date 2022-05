Mafia: da droga incassi per 80mila euro a settimana

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - Cosa nostra torna a puntare sul traffico di stupefacenti che rappresenta un'importante voce nel bilancio delle famiglie mafiose. Emerge dall'inchiesta che oggi ha portato a 31 arresti a Palermo.

Dalle "sei piazze di spaccio dello Sperone", tutte direttamente gestite o comunque controllate dai componenti dei clan, il ricavo presunto calcolato è di circa 80.000 euro settimanali.

Nel corso delle indagini è emerso che le cosche si rifornivano di droga dalla Calabria.

Durante l'inchiesta sono stati 16 gli arresti in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati circa 80 chili di droga tra cocaina, purissima ancora da tagliare, hashish e marijuana per un valore sul mercato di oltre 8 milioni di euro. (ANSA).