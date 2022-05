Covid: in aeroporto Palermo tutto ok su obbligo mascherine

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Mascherine Ffp2 obbligatorie fino al 15 giugno su aerei e bus interpista per chi vola in Italia dall'aeroporto internazionale Falcone - Borsellino di Palermo, con eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Nello scalo aereo palermitano si seguono le regole di fine marzo emanate dal ministro della salute. All'interno dell'aerostazione, invece, è fortemente raccomandato l'utilizzo delle mascherine. Nello scalo palermitano non si segnalano particolari problemi circa il rispetto dell norme. Al momento quindi, non saranno applicate le indicazioni annunciate dall'Agenzia di sicurezza dell'aviazione (Easa) e del centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui da oggi l'uso delle mascherine non sarà obbligatorio, ma consigliato, durante i voli Ue. (ANSA).