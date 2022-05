Miceli, portare Miccichè a tavolo per rompere con Destra

(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - "Miccichè accusa Musumeci di essere fascista? Non so se il presidente dell'Ars abbia davvero smentito le dichiarazioni riportate da La Stampa, ma se non fosse così la mia coalizione dovrebbe creare le condizioni per portarlo a essere coerente con le sue affermazioni. E se fossi io a dirigere la baracca lo inviterei ad un tavolo per rompere con la peggiore destra fascista di sempre". Lo dice il deputato del Pd Carmelo Miceli, dopo le polemiche sull'intervista a Miccichè. "Piuttosto che criticare chi dice cose vere, sarebbe auspicabile che il centrosinistra facesse di tutto, prima della presentazione delle liste, per isolare in ogni modo i sovranisti e i fascisti" conclude. (ANSA).