Ita: lavoratori ex Almaviva su tetto teatro a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - "Lavoratori Almaviva-Covisian sono saliti sul tetto del teatro Politeama per chiedere l'apertura del tavolo al ministero sulla commessa Ita". Lo dice il segretario Slc Cgil di Palermo, Marcello Cardella, che spiega il gesto con la necessità di "richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali affinché si riconvochi al più presto il tavolo al ministero del Lavoro. Ad oggi non c' è nessuna notizia. L'esasperazione dei lavoratori che rischiano di perdere il posto (il primo maggio sono state aperte le procedure di licenziamento) li ha portati a questo atto estremo. La protesta prosegue". (ANSA).