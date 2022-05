Arte Sacra e turisti, Messa in quattro lingue a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - L'arte sacra a Palermo si racconta ai turisti. Per la prima volta quattro chiese del centro storico, celebreranno la messa nelle quattro principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo e tedesco). L'edizione 2022 di Invisibilia prosegue con un programma di celebrazioni liturgiche, dopo il successo di "Extasis" videomapping di Odd Agency, dedicato al racconto dei cinque gradi della vita mistica di suor Evelyn Underhill, nella Chiesa di S. Caterina d'Alessandria che, ogni sera, registra il tutto esaurito.

A partire dal prossimo 7 maggio, ogni sabato alle ore 19, prima di "Extasis", nella Chiesa di S. Caterina sarà possibile assistere alla celebrazione della Santa Messa in inglese.

L'iniziativa coinvolge in contemporanea fino a ottobre anche San Cataldo per il tedesco, Santa Ninfa dei Crociferi per lo spagnolo e San Nicola da Tolentino per il francese. Ancora a Santa Caterina, per tutto il mese di maggio la domenica alle ore 18, riprenderà la celebrazione della Messa con i canti, che ripercorrono momenti storici della tradizione liturgica. Si comincia domenica prossima, 8 maggio, con il Coro Gospel Project, diretto da Pietro Marchese, che eseguirà brani del repertorio spiritual e gospel tradizionale e moderno. Domenica 22 maggio la celebrazione liturgica sarà accompagnata dal Coro "Cum Jubilo", diretto da Giovanni Scalici. L'iniziativa si concluderà domenica 29 maggio con la Messa con canto gregoriano del Coro dell'Abbazia di San Martino delle Scale. Tutte le Messe saranno alle ore 18.

"Invisibilia - parole, immagini, suoni del sacro" è un ricco calendario di appuntamenti e di riflessioni sui temi del Sacro che si svolge durante l'anno liturgico, promosso dall'Arcidiocesi di Palermo in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, il Teatro Biondo, il Conservatorio Alessandro Scarlatti Palermo e l' Accademia di Belle Arti, il Monastero di Santa Caterina D'Alessandria , l'Orchestra Multietnica Quattrocanti e la Cooperativa Pulcherrima Res.

(ANSA).