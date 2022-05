Manovra: valanga emendamenti a ddl stabilità, circa 900

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - Sono circa 900 gli emendamenti al ddl stabilità, a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione. Per buona parte si tratta di norme aggiuntive. Il gran numero di emendamenti sarebbe alla base della decisione della Presidenza dell'Ars di rinviare a domani alle 10.30 la seduta d'aula per cominciare l'esame del testo. Sabato scorso, l'aula ha approvato l'articolato del bilancio di previsione: manca solo il voto finale. (ANSA).