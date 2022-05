Comunali Palermo: centrodestra verso candidato unico

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - Il centrodestra converge verso un candidato unico a sindaco di Palermo, secondo quanto scrivono in serata i coordinatori regionali dei partiti dello schieramento: "A seguito delle interlocuzioni tra i candidati a sindaco per Palermo Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, unitamente alle forze politiche del centrodestra che li sostengono, è stato deciso di comune accordo - dicono in una nota congiunta - di dare vita a un incontro che si terrà domani alle 12,30 per trovare, con spirito unitario, una sintesi e addivenire ad una unica candidatura a sindaco". (ANSA).