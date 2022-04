Settimana delle culture: mostre personali "Angeli Mortali"

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Sabato 30 Aprile, alle ore 18, in occasione dell'undicesima Settimana delle Culture, si inaugurano presso lo spazio espositivo di Palazzo Oneto di Sperlinga di Palermo le mostre personali "Angeli Mortali" di Aso Art ed "Alla ricerca di un ideale" di Luigi Citarella, entrambe organizzate dall'associazione Culturale Aurea Phoenix e curate da Andrea Guastella. Ad arricchire la già notevole selezione di opere, si aggiunge per volontà del direttore artistico Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona l'esposizione collettiva "Desiderio e Nostalgia" composta da 4 artisti (Elia Alunni Tullini, Giuseppe Bonaccorso, Tina Sgrò e Mario Trapani) selezionati fra i partecipanti della Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea del Gattopardo di Palma di Montechiaro (Ag) curata da Michele Citro, in collaborazione con l'Amministrazione comunale della città dei Tomasi, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ed il gruppo di lavoro Io sono p.a.l.m.a.

L'obiettivo di Bilotti è quello di creare una rete storico-artistico-culturale che attraversando l'intera Sicilia, da nord, Palazzo Oneto di Sperlinga, a sud, Palazzo Ducale del Gattopardo, possa riallacciare i fili di un glorioso passato.

