Musica: concerto con Thollem Mc Donas e la Sio a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - Un concerto assolutamente unico, risultato di una speciale collaborazione tra Thollem McDonas e la SIO - Sicilian Improvvisers Orchestra si terrà a Palermo sabato 30 aprile per "Prima vera contemporanea - rassegna di musiche eterodosse" nella Sala Perriera, dei Cantieri Culturali alla Zisa - (ore 22.00). Il musicista ́ (filosofo/musicista perennemente in viaggio) di San Francisco sta trascorrendo un periodo di residenza di tre settimane a Palermo insieme all'Orchestra. Il concerto sarà registrato per la creazione di un album in continuità con il lavoro decennale della SIO con Lelio Giannetto e sarà lanciato a dicembre dall'etichetta discografica romana Superpang. La musica creata per l'occasione attingerà alla biografia musicale di ogni membro dell'ensemble, intrecciando ninne nanne, melodie popolari, free-jazz, punk rock, musica da concerto europea e molto altro.

Il processo e il risultato finale celebreranno l'arazzo sonoro dell'Orchestra degli Improvvisatori Siciliani così come la vita e la visione di Lelio Giannetto: l'orchestra infatti nasce dalla sua volontà Giannetto e dalla sua visione volta a riunire musicisti di grande esperienza musicale, capaci di portare all'interno dell'ensemble una ricchezza e una diversità di generi unica, anche grazie all'ampiezza di conoscenze e interessi musicali specifici di ogni membro. (ANSA).