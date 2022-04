Epatite: Burgio, ipotesi Covid in contatto con altro virus

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - "Alcuni articoli sulla rivista Nature hanno fatto vedere come il Coronavirus entra attraverso l'apparato digerente e può nascondersi in alcuni organi tra cui il fegato e i reni. La nostra impressione, ma ancora è ipotetica, è che nei bambini dove la Covid non si manifesta se non in forme quasi asintomatiche, magari era presente e non c'era la possibilità di accorgersene, è arrivato un secondo virus, che può essere come spesso capita un adenovirus anche banale: i due virus hanno scatenato una reazione infiammatoria.

Si pensa e tutto sommato si spera che sia solo questo e che questo strano virus non possa determinare un eventuale rischio di medio e lungo termine". Così il prof. Ernesto Burgio, esperto di epigenetica dell'Istituto europeo di ricerca sul cancro a Bruxelles, a margine della seconda Conferenza regionale sull'allattamento in Sicilia, organizzata dall'assessorato regionale alla Salute. (ANSA).