Lavoratori Covisian occupano sede a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Le lavoratrici e i lavoratori di Covisian e Almaviva della commessa Ita stamattina, dopo essersi riuniti spontaneamente in Via Ugo La Malfa davanti alla sede di Covisian, "visto la totale assenza di Ita e l'incapacità del Governo di portare la stessa al tavolo di confronto, hanno occupato la sede". Lo rende noto la Fistel Sicilia. "A pochi giorni dalla scadenza della chiusura della commessa di Ita-Covisian, e in assenza di una nuova convocazione del tavolo ministeriale, aumenta l'esasperazione dei 543 lavoratori. Ita continua a sfuggire alle sue responsabilità con un atteggiamento sprezzante nei confronti delle istituzioni". Lo afferma il segretario Slc Cgil di Palermo, Marcello Cardella. "Ci risulta che ad oggi - aggiunge il sindacalista - non abbia risposto alla convocazione della commissione Lavoro della Camera, mentre Covisian non intende rispettare l'accordo firmato in sede ministeriale il 21 ottobre. I lavoratori e le organizzazioni sindacali continueranno la mobilitazione fino a quando tutti i 543 lavoratori non vedranno garantito il loro futuro occupazionale". (ANSA).