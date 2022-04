Morte Battaglia: sindaco Orlando, tanti ricordi e lacrime

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - "Letizia Battaglia ci ha lasciato.Tante lacrime e un grande dolore ". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricordato la fotoreporter scomparsa il 13 aprile a Palermo, che era stata anche assessore comunale, nel corso della cerimonia funebre laica che si è svolta nell'atrio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio. "Era capace - ha aggiunto - di fare emergere pezzi di umanità tra sofferenze e violenze disumane. Una grande voglia di rendere visibile l'invisibile nella sua vita, con i suoi scatti , nella sua attività politica, l' innocenza, la malvagità , la vita, la morte, un amore senza regole e senza limiti per gli ultimi, per gli emarginati". Orlando ha poi osservato: "ha condiviso sempre il primato dei diritti anche oltre e contro la legge, una donna, un'artista, una politica 'oltre' , sempre 'oltre' i luoghi comuni e i perbenismi ipocriti. Una donna leggera e scomoda come è di chi ha valori forti. Tanti ricordi, tante lacrime…".

