Ucraina: Mattarella, fondamentale stampa indipendente

(ANSA) - MESSINA, 13 APR - Il "fondamentale, importante e prezioso ruolo degli organi di informazione" è sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Messina il premio internazionale Bonino Pulejo. "Lo stiamo vedendo adesso - aggiunge - con lo scenario inatteso e imprevedibile di guerra nel nostro Continente. Vi si agitano anche tentavi di notizie false, di nascondere la verità, la realtà e i fatti. L'importanza di organi indipendenti si manifesta ancora una volta fondamentale. Un sistema informativo che non si preclude alcuna voce, ma non subisce i falsi, sa informare con capacità critica i lettori su fatti e realtà".

Mattarella ha parlato anche del ruolo dell'informazione durante il periodo della pandemia, sottolinenado l'importanza che ha avuto nel combattere le fake news. "Di fronte a propalazione di notizie false - ha detto - di scenari complottistici e di teorie anti scientifiche il sistema informativo del nostro Paese ha svolto un'importante funzione per sorreggere la buona conoscenza. Se non fosse stato per la comunità scientifica che ci ha consegnato in breve tempo strumenti efficaci contro la pandemia noi oggi non potremmo essere qui perché l'ondata di contagi ancora presente non avrebbe gli effetti limitati che ha e probabilmente avrebbe effetti devastanti sull'economia del nostro Paese". (ANSA).