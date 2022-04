L'appello del maestro Garsia, stabilizzare i laureati in jazz

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Ignazio Garsia, a seguito dell'ennesima bocciatura della Fondazione The Brass Group da parte del ministero dei Beni Culturali, lancia una petizione per la stabilizzazione di 20 giovani laureati in jazz nelle 58 orchestre lirico-sinfoniche dislocate in tutta Italia con conseguente possibilità di creare ben 1.200 nuovi posti di lavoro. Per estendere l'offerta musicale dei 58 enti di produzione italiana alle musiche del nostro tempo (da Duke Ellington a Wayne Shorter, da Burt Bacharach a Stevie Wonder, da Armando Trovaioli a Piero Piccioni). Un appello che il maestro Garsia ha molto a cuore perché "le musiche del nostro tempo" possano finalmente colmare un vuoto nella produzione musicale del nostro Paese. "La musica è una cosa meravigliosa, aiutami affinché arrivi a tutti". "Oggi è fondamentale - scrive il maestro Garsia - porre delle basi concrete lavorative rivolte ai giovani laureati in musica Jazz dei Conservatori italiani e degli Istituti musicali.

E' importante per ciò creare un nuovo indotto lavorativo rivolto ai giovani musicisti". (ANSA).