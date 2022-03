Covid: in Sicilia 6.628 i nuovi positivi, 31 i morti

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Sono 6.628 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 37.411 tamponi processati.

Ieri i nuovi positivi erano 900. Il tasso di positività sale al 17,7% ieri era al 7,2%.

L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 225.505 con un decremento di 512 casi. I guariti sono 7.958 mentre le vittime sono 31 portano il totale dei decessi a 10.026.

Sul fronte ospedaliero sono 1.040 ricoverati con 21 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 58, due in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.802 casi, Catania 1.062, Messina 999, Siracusa 623, Trapani 807, Ragusa 643, Caltanissetta 539, Agrigento 867, Enna 135.

