Ucraina: direttore aeroporto di Odessa, grazie a Palermo

"Per la pace, per la libertà, gloria a tutti gli amici ucraini e grazie alla città di Palermo". E' il messaggio scritto da Vyacheslav Chegatonyev, direttore commerciale dell'aeroporto di Odessa, sul libro d'onore della città di Palermo firmato questa mattina nella sede di Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca Orlando lo ha accolto conferendogli la medaglia ufficiale della città. Chegatonyev si trova a Palermo per l'evento Aci Race che si aprirà domani mattina al Teatro Massimo e che vedrà la partecipazione di 200 delegati di oltre 70 aeroporti europei.

"La presenza di Chegatonyev in rappresentanza dell'aeroporto di Odessa è molto importante. Un aeroporto che è bersaglio, così come l'intera Ucraina, di questa assurda guerra della Russia di Putin. Palermo conferma la sua cultura dell'accoglienza e la sua solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Questo incontro è anche un modo per immaginare e preparare il dopo guerra quando finalmente l'Ucraina potrà tornare ad essere quello che merita di essere: un popolo che ha una straordinaria dignità nel difendere la democrazia e i propri diritti", ha detto Orlando.

"Voglio esprimere la mia gratitudine alla città di Palermo e al sindaco Orlando" ha affermato Chegatonyev che ha regalato al sindaco la spilla ufficiale dell'aeroporto di Odessa. "E' passato un mese dall'inizio della guerra - ha proseguito - e purtroppo continua ancora. Non ho idea di quando finirà, la situazione per il Paese ucraino è molto difficile ma gli ucraini continueranno a combattere per difendere la propria libertà, per ottenere la pace. Ringrazio l'Italia per la grande vicinanza e solidarietà al nostro Paese e la città di Palermo per la sua grande accoglienza". (ANSA).