Calcio: delegazione azzurra in visita al Palermo Museum

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - Una delegazione della Nazionale azzurra che stasera affronterà la Macedonia del Nord nella partita valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 ieri pomeriggio ha visitato il museo del Palermo allo stadio "Renzo Barbera". La delegazione guidata dal presidente federale Gabriele Gravina era composta dall'ex portiere del Palermo, oggi in forza al Genoa, Salvatore Sirigu e dal bomber del Torino Andrea Belotti che proprio con il Palermo ha esordito in Serie A. A fare gli onori di casa è stato il presidente del Palermo Dario Mirri che ha regalato una maglia del Palermo con il numero uno sulle spalle al presidente federale. (ANSA).