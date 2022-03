Florovivaismo, a Palermo Zagara di primavera

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Ritorna tra i viali dello storico Orto palermitano la Zagara di Primavera, mostra mercato dedicato al florovivaismo ed alla cultura del giardinaggio.

Cancelli aperti al pubblico da venerdì 25, dalle ore 13 al pomeriggio di domenica 27. Sarà una Zagara dedicata ai fiori - ha spiegato il direttore del Simua prof. Paolo Inglese - ai quali affideremo un messaggio di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino colpito dalla guerra.

"Abbiamo pensato di dedicare la mostra botanica di questa XXII edizione - spiega il direttore dell'Orto, il botanico prof.

Rosario Schicchi - alle orchidee ed ai suoi ibridi, sia quelle spontanee che crescono nei boschi delle nostre aree montane protette, ma anche quelle coltivate qui, nelle nostre serre. Un mondo affascinante quello delle angiosperme, tra le famiglie più evolute in natura tra le cosi dette piante a fiore. Esporremo non soltanto specie che coltiviamo nell'orto, per spiegare al pubblico le strategie di riproduzione ed il meccanismo dell'impollinazione, che coinvolge anche gli insetti. Con questa mostra, sarà possibile scoprire un mondo affascinante per forme, colori ed ambienti di crescita, per ribadire che le orchidee spontanee non vanno assolutamente raccolte ma occorre proteggerle soprattutto quelle che sono già a rischio di estinzione anche sui nostri territori. Alcune orchidee, infatti, presentano già aree di distribuzione molto esigue. La mostra è curata da Amao (Associazione Meridionale Amatori Orchidee), Rosario Schicchi e Natale Surano.

In generale, spiegano gli organizzatori di Zagara, sono oltre cinquanta i vivaisti espositori che hanno aderito all'evento, nonostante le crescenti difficoltà di collegamenti con la Sicilia a causa del caro carburante. Anche quest' anno assisteremo dunque ad un arricchimento della qualità delle collezioni di piante proposte al pubblico, a numerosi momenti culturali e didattici che si svilupperanno attorno al tema dei grandi alberi e del giardinaggio, alle consuete visite guidate ed attività rivolte ai bambini, a cura del partner CoopCulture.

(ANSA).