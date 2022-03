Violinisti russa e ucraino insieme per concerto pace a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Sventolano insieme la bandiera gialla e blu dell'Ucraina e quella bianca, rossa e azzurra della Russia. Mentre i sinistri fragori della guerra riempiono le cronache di tutti i giorni, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si mobilita a fianco della popolazione ucraina con un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che si traduce in un atto altamente simbolico: unire sul palcoscenico del Politeama Garibaldi domenica 20 marzo alle ore 11 un artista ucraino e un'artista russa. "Si tratta dei due noti violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, che rappresentano i Paesi entrati in conflitto e ci consegnano l'idea che l'arte e la musica siano espressioni del libero pensiero e che nulla potrà sopprimere la loro voce", affermano i promotori dell'iniziativa.

Sul podio a dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana sarà la direttrice artistica della Foss Gianna Fratta per un evento che unisce le note alle parole del presidente dell'ordine dei giornalisti in Sicilia, Roberto Gueli, chiamato ad introdurre l'evento. Il Concerto per la Pace Europea è un'iniziativa benefica a ingresso gratuito e con offerta volontaria alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Palermo), che allestirà dei punti di raccolta sia al Politeama che in Piazza Ruggiero Settimo. I contributi raccolti saranno destinati alla popolazione ucraina.

(ANSA).