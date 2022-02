Scuola: protesta a Catania, vernice rossa contro porta Usr

(ANSA) - CATANIA, 18 FEB - Un migliaio di studenti e studentesse sono scesi in piazza oggi a Catania per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e la riemersa maturità. Il corteo ha raggiunto l'Ufficio scolastico regionale di via Pietro Mascagni e ha gettato davanti al portone della vernice rossa, simbolo del sangue dei due studenti morti nelle scorse settimana proprio durante degli stage.

A protestare anche alcuni sindacati degli insegnanti. "Il Miur e i vari ministri dell'istruzione che si sono succeduti - affermano gli studenti - hanno le mani sporche di sangue. Lo diciamo chiarissimo: bisogna abolire l'alternanza introdotta da Renzi". (ANSA).