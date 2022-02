Basta alternanza scuola-lavoro, protesta al provveditorato studi

(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - "Le nostre vite valgono più del vostro profitto. Basta alternanza scuola-lavoro". Con questo striscione un gruppo di studenti ha occupato il Provveditorato di Palermo di via San Lorenzo. La protesta nel nome di Lorenzo di 18 anni e Giuseppe di 16 anni morti nei loro "stage formativi" nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti hanno deciso, di comune accordo ad alcuni lavoratori, di entrare simbolicamente dentro la struttura ed occupare temporaneamente la sede del provveditorato, il quale dovrebbe rappresentare il Ministero dell'istruzione a livello locale.

L'azione rientra dentro una giornata di mobilitazione collettiva a Palermo, sviluppata contemporaneamente in tante altre piazze.

Anche questa volta, a pochi giorni di distanza dalle morti di Lorenzo e Giuseppe gli studenti si sono dimostrati pronti e determinati nel manifestare contro il sistema dell'alternanza scuola-lavoro e dello sfruttamento.

"Sia a scuola che nei luoghi di lavoro, infatti - secondo i militanti di Antudo Palermo - i profitti di pochi costano troppo spesso la morte di migliaia di persone. Studenti e lavoratori sono stanchi di vivere in un sistema che li vede sacrificabili, ingranaggi di un meccanismo che produce precarietà e sfruttamento. Per queste ragioni invitano tutti e tutte a partecipare alle mobilitazioni che si daranno a livello nazionale, per dare una risposta netta alle ingiustizie e ai ricatti sia a scuola che a lavoro". (ANSA).